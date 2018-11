„Battlefront 2“ bekommt opulente neue Schlacht

Electronic Arts spendiert Besitzern des Multiplayer-Shooters „Star Wars: Battlefront 2“ am 28. November per Update neue Inhalte. Diesmal geht es in die Klonkriege, in denen Jedi-Held Obi-Wan Kenobi am Planeten Geonosis gegen die Robo-Truppen des General Grievous kämpft. Wie gut das in der Praxis aussieht, präsentieren die Entwickler nun in einem Trailer zur Erweiterung. Für manch einen „Star Wars“-Fan möglicherweise ein Grund, erst einmal auf das neue „Battlefield V“ zu verzichten und sich nochmal mit dem Game aus dem Vorjahr zu vergnügen.