Wie viel Geld verlorenes Gepäck Fluglinien kostet

Ein Kofferverlust frisst Gewinn von bis zu 30 Tickets

Laut Sita entstehen durch einen verlorenen Koffer im Schnitt Kosten von rund 260 US-Dollar (228 Euro) pro Gepäckstück. Der Rechnung nach blieben Fluggesellschaften nach Abzug aller Kosten pro Passagier im Schnitt nur rund acht US-Dollar (etwa sieben Euro) Gewinn. Ein einziges verloren gegangenes oder beschädigtes Gepäckstück könne damit den Ertrag von bis zu 30 verkauften Tickets zunichtemachen. Insgesamt schätzt Sita die Kosten für die Airlines weltweit jährlich auf rund 6,3 Milliarden US-Dollar. Im Vorjahr lagen diese noch bei 7,9 Milliarden US-Dollar.