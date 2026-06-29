Wie viel Geld verlorenes Gepäck Fluglinien kostet

Verloren gegangenes Gepäck ist für Airlines teuer, das zeigt ein neuer Report. Trotz sinkender Problemzahlen verursachen verspätete, beschädigte oder verlorene Koffer weltweit Milliardenkosten. Bessere Datenvernetzung und KI sollen das Problem künftig weiter reduzieren.
Ist Ihr Koffer einer Flugreise schon einmal verloren gegangen? Falls ja, wissen Sie bestimmt, wie nervenaufreibend das sein kann. Plötzlich fehlen die notwendigsten Dinge, von Socken über Ersatzkleidung oder im schlimmsten Fall auch die Zahnbürste. Der Gepäck-Report des weltweit größten Luftfahrtdienstleisters Sita in Genf zeigt nun: Auch Fluggesellschaften kommt so ein verlorenes Gepäckstück teuer zu stehen.
Ein Kofferverlust frisst Gewinn von bis zu 30 Tickets
Laut Sita entstehen durch einen verlorenen Koffer im Schnitt Kosten von rund 260 US-Dollar (228 Euro) pro Gepäckstück. Der Rechnung nach blieben Fluggesellschaften nach Abzug aller Kosten pro Passagier im Schnitt nur rund acht US-Dollar (etwa sieben Euro) Gewinn. Ein einziges verloren gegangenes oder beschädigtes Gepäckstück könne damit den Ertrag von bis zu 30 verkauften Tickets zunichtemachen. Insgesamt schätzt Sita die Kosten für die Airlines weltweit jährlich auf rund 6,3 Milliarden US-Dollar. Im Vorjahr lagen diese noch bei 7,9 Milliarden US-Dollar.
Der Dienstleister unterscheidet dabei zwischen verschiedenen Arten von Gepäckproblemen: Mehr als drei Viertel entfallen auf fehlgeleitete und verspätet zugestellte Gepäckstücke, 21 Prozent auf beschädigte Koffer und etwa vier Prozent auf Gepäckstücke, die für immer verloren gegangen sind.
Weniger Probleme mit Reisegepäck als vor Corona
Die Zahl der Probleme geht dem Dienstleister demnach stetig zurück. Im vergangenen Jahr sank sie im Jahresvergleich um 19 Prozent. Auch im Vergleich zum Jahr 2019 – also vor der Pandemie – fällt die Bilanz trotz steigender Passagierzahlen besser aus. Während 2019 bei rund 4,5 Milliarden Flugreisenden weltweit 26 Millionen Gepäckstücke verloren gingen oder beschädigt wurden, waren es 2025 bei knapp fünf Milliarden Passagieren rund 24 Millionen.
Derartigen Problemen vorbeugen oder schneller lösen könne man durch die bessere Datenvernetzung von Fluggesellschaften, Flughäfen und den dortigen Dienstleistern, um den Standort von jedem Gepäckstück zu jedem Zeitpunkt zu kennen. Auch der Einsatz von Künstlicher Intelligenz könnte dabei künftig helfen.
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