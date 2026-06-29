Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Koffer adé

Wie viel Geld verlorenes Gepäck Fluglinien kostet

Wirtschaft
29.06.2026 22:48
Durch einen verlorenen Koffer entstehen im Schnitt Kosten von mehreren Hundert Euro.
Durch einen verlorenen Koffer entstehen im Schnitt Kosten von mehreren Hundert Euro.(Bild: © Maurizio Milanesio – www.milanesio.it stock.adobe.com)
Porträt von Lisa Marie Wögerbauer
Von Lisa Marie Wögerbauer

Verloren gegangenes Gepäck ist für Airlines teuer, das zeigt ein neuer Report. Trotz sinkender Problemzahlen verursachen verspätete, beschädigte oder verlorene Koffer weltweit Milliardenkosten. Bessere Datenvernetzung und KI sollen das Problem künftig weiter reduzieren.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Ist Ihr Koffer einer Flugreise schon einmal verloren gegangen? Falls ja, wissen Sie bestimmt, wie nervenaufreibend das sein kann. Plötzlich fehlen die notwendigsten Dinge, von Socken über Ersatzkleidung oder im schlimmsten Fall auch die Zahnbürste. Der Gepäck-Report des weltweit größten Luftfahrtdienstleisters Sita in Genf zeigt nun: Auch Fluggesellschaften kommt so ein verlorenes Gepäckstück teuer zu stehen.

Ein Kofferverlust frisst Gewinn von bis zu 30 Tickets
Laut Sita entstehen durch einen verlorenen Koffer im Schnitt Kosten von rund 260 US-Dollar (228 Euro) pro Gepäckstück. Der Rechnung nach blieben Fluggesellschaften nach Abzug aller Kosten pro Passagier im Schnitt nur rund acht US-Dollar (etwa sieben Euro) Gewinn. Ein einziges verloren gegangenes oder beschädigtes Gepäckstück könne damit den Ertrag von bis zu 30 verkauften Tickets zunichtemachen. Insgesamt schätzt Sita die Kosten für die Airlines weltweit jährlich auf rund 6,3 Milliarden US-Dollar. Im Vorjahr lagen diese noch bei 7,9 Milliarden US-Dollar.

Der Dienstleister unterscheidet dabei zwischen verschiedenen Arten von Gepäckproblemen: Mehr als drei Viertel entfallen auf fehlgeleitete und verspätet zugestellte Gepäckstücke, 21 Prozent auf beschädigte Koffer und etwa vier Prozent auf Gepäckstücke, die für immer verloren gegangen sind.

Lesen Sie auch:
Geld zurück nach Klage: Bei der Buchung von Ryanair-Flügen gelten ab Mitte September neue, ...
Es gibt Geld zurück
Gericht stoppt jetzt die Extragebühren von Ryanair
29.06.2026
„Krone“-Analyse
Neue Fluggast-Rechte in EU: Was kommt, was bleibt
15.06.2026

Weniger Probleme mit Reisegepäck als vor Corona
Die Zahl der Probleme geht dem Dienstleister demnach stetig zurück. Im vergangenen Jahr sank sie im Jahresvergleich um 19 Prozent. Auch im Vergleich zum Jahr 2019 – also vor der Pandemie – fällt die Bilanz trotz steigender Passagierzahlen besser aus. Während 2019 bei rund 4,5 Milliarden Flugreisenden weltweit 26 Millionen Gepäckstücke verloren gingen oder beschädigt wurden, waren es 2025 bei knapp fünf Milliarden Passagieren rund 24 Millionen.

Derartigen Problemen vorbeugen oder schneller lösen könne man durch die bessere Datenvernetzung von Fluggesellschaften, Flughäfen und den dortigen Dienstleistern, um den Standort von jedem Gepäckstück zu jedem Zeitpunkt zu kennen. Auch der Einsatz von Künstlicher Intelligenz könnte dabei künftig helfen. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wirtschaft
29.06.2026 22:48
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Es war ein für alle Beteiligten psychisch extrem fordernder Einsatz. 
Auch Bekannter tot
Vater mit seinem Sohn unter Wasserfall ertrunken
Selbst in der Nacht gab es keine Abkühlung: Mit einem Tiefstwert von 27,5 Grad wurde in ...
Nächster Rekord
27,5 Grad als Tiefstwert: Auch das gab‘s noch nie!
In Deutschland wurde ein neuer Hitzenachtrekord aufgestellt und brachte Menschen in Ostsachsen ...
Europa schwitzt
41,7 Grad: In Deutschland purzeln die Hitzerekorde
Nach dem Fund einer Babyleiche im deutschen Renningen steht die Mutter unter Verdacht, den ...
„Verdacht bekräftigt“
Fund von Babyleiche: Mutter (32) verhaftet
Paris glüht
45 Grad in Mini-Wohnung: „Versuche zu überleben“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Alkofahrt: Ex-Minister Hofer ist Führerschein los
271.884 mal gelesen
Norbert Hofer musste seinen Führerschein abgeben und sagt: „Ich habe so einen Fehler noch nie ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Drama! Thriller! Wahnsinn! Österreich steigt auf
186.427 mal gelesen
Ein unglaubliches Spiel, das unglaublichen Jubel hervorrief: Österreich steht im ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Auch Algerien ärgerte sich über Mahrez‘ Treffer
155.289 mal gelesen
Für sein spätes Tor musste sich Riyad Mahrez (l.) auch von den eigenen Mitspielern etwas ...
Steiermark
KPÖ-Triumph in Graz: Mit 36 Prozent haushoch voran
2428 mal kommentiert
Burgenland
Hofer drohen jetzt ernste persönliche Konsequenzen
1257 mal kommentiert
Hofer ist ein leidenschaftlicher Pilot.
Ausland
6 Tote in Mutter-Kind-Heim: Es ging ums Sorgerecht
1218 mal kommentiert
In diesem Mutter-Kind-Heim in Deutschland kam es am Montag zu einer Bluttat.
Mehr Wirtschaft
Koffer adé
Wie viel Geld verlorenes Gepäck Fluglinien kostet
288.000 Verlierer
Budgetmaßnahmen treffen Ärmste deutlich härter
Mehr Mut gefragt
Abstieg trotz Punktegewinn: Reformen gefordert
Privat und beruflich
Österreicher sehen noch Hürden bei Gleichstellung
3 Euro Zollabgabe
Was ab 1. Juli auf Kunden von Temu & Co. zukommt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf