„Surreale Sache!“ WM-Überraschung für Norweger

Norwegen-Trainer scherzt

„Ich habe es nicht gesehen. Ich saß auf der falschen Seite des Flugzeugs, aber das ist schon eine surreale Sache“, sagte Norwegens Trainer Stale Solbakken und ergänzte angesichts des Hypes scherzhaft: „Na ja, ich nehme an, der Erfinder des Ruderns hat es sich patentieren lassen – hoffe ich zumindest.“ Mit dem Ruder-Schlachtgesang haben sich die norwegischen Fans vor und während der WM einen Namen gemacht. Die Aktion, die manche als „Viking Row“ bezeichnen, ist eine Art Weiterentwicklung des von Island bei der EM 2016 zelebrierten „Viking Clap“.