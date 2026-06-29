„Surreale Sache!“ WM-Überraschung für Norweger

Mit ihrer kollektiven Ruder-Einlage haben die Norweger bei der Fußball-WM auch die Amerikaner angesteckt. Nun wurden sie bei ihrer Ankunft in Dallas mit einer besonderen Überraschung begrüßt.
Als die Nationalmannschaft um Stürmerstar Erling Haaland für das K.-o.-Spiel am Dienstag im Dallas-Stadion gegen die Elfenbeinküste (ab 19 Uhr im sportkrone.at-Liveticker) in Texas landete, wurde sie von Beamten des Flughafens auf dem Rollfeld-Boden sitzend und im Einklang rudernd empfangen. „Texas hat den roten Teppich für Norwegen ausgerollt“, schrieb Fox News in einem Post mit dem entsprechenden Video dazu.
Norwegen-Trainer scherzt
„Ich habe es nicht gesehen. Ich saß auf der falschen Seite des Flugzeugs, aber das ist schon eine surreale Sache“, sagte Norwegens Trainer Stale Solbakken und ergänzte angesichts des Hypes scherzhaft: „Na ja, ich nehme an, der Erfinder des Ruderns hat es sich patentieren lassen – hoffe ich zumindest.“ Mit dem Ruder-Schlachtgesang haben sich die norwegischen Fans vor und während der WM einen Namen gemacht. Die Aktion, die manche als „Viking Row“ bezeichnen, ist eine Art Weiterentwicklung des von Island bei der EM 2016 zelebrierten „Viking Clap“.
Der Unterschied: Nach zwei immer schneller werdenden Trommelschlägen haben die Isländer jeweils in die Hände geklatscht – die Norweger dagegen „rudern“ auf ihren Plätzen vor und zurück. Norwegen ist erstmals seit 28 Jahren wieder bei einer WM dabei. Sollte gegen die Elfenbeinküste der Achtelfinal-Einzug klappen, würden Haaland und Co. ganz sicher auch wieder auf dem Rasen rudern – und die Fans auf der Tribüne.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.