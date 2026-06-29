Supreme Court: Trump wird jetzt noch mächtiger

Rückschlag für Trump in anderem Urteil

In einem anderen Fall musste Trump einen Rückschlag einstecken. Er wollte Lisa Cook, ein Vorstandsmitglied der US-amerikanischen Notenbank Fed, entlassen. Seine Begründung: Cook habe in mindestens einem Hypothekenvertrag falsche Angaben gemacht. Sie selbst bestritt die Vorwürfe, das Gericht urteilte, die Anschuldigungen des Präsidenten könnten nicht überprüft werden. Trump reagierte prompt auf das Urteil und deutete an, dass er trotzdem versuchen werde, Cook zu entlassen. Auf Truth Social schrieb er, man solle sicherstellen, dass „jemand, der sich falsch verhalten hat, keine wichtigen Entscheidungen über das Wohl der Vereinigten Staaten von Amerika trifft!“