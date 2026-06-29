Budgetmaßnahmen treffen Ärmste deutlich härter

Das Doppelbudget für die Jahre 2027 und 2028 belastet ausgerechnet jene, die ohnehin am wenigsten finanziellen Spielraum haben. Laut einer Analyse des Momentum Instituts verliert fast jeder zweite armutsgefährdete Haushalt durch die beschlossenen Maßnahmen im Schnitt 233 Euro pro Jahr. Für sie fallen die Einbußen im Verhältnis zu ihrem Einkommen höher aus als für die Gesamtbevölkerung. Rund 288.000 Haushalte sind betroffen, die Armutsgefährdungsquote steigt den Berechnungen zufolge von 15,3 auf 15,7 Prozent.