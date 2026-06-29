WM-Rekord! Neuer überholt gleich zwei DFB-Legenden

Torhüter Manuel Neuer hat sich einen neuen Rekord gesichert und damit einen weiteren Eintrag über sich in den Geschichtsbüchern des DFB hinzugefügt. Mit seinem 23. WM-Startelf-Einsatz hat er zwei Legenden überholt und sich einsam an die Spitze dieser Wertung gesetzt.
Kurz vor der WM hatte Neuer erst sein Comeback im DFB-Dress bestätigt und damit Oliver Baumann, Torhüter bei Ilzer-Klub TSG Hoffenheim, auf die Bank verdrängt. In der Gruppenphase stand Routinier Neuer in allen drei Partien zwischen den Pfosten und auch im Sechszehntelfinale gegen Paraguay (hier im Liveticker) vertraut Bundestrainer Julian Nagelsmann natürlich auf den Bayern-Schlussmann.
Zwei Legenden verdrängt
Es ist der 23. WM-Startelf-Einsatz von Neuer! Öfter ist bisher noch kein DFB-Kicker bei einer Weltmeisterschaft in der Startelf gestanden. Bisher teilte sich der Torwart den Spitzenplatz mit Lothar Matthäus und Miroslav Klose (jeweils 22).
Sollten die Deutschen heute ihrer Favoritenrolle gerecht werden und Paraguay im Sechzehntelfinale schlagen, dann wird Neuer seinen WM-Rekord noch weiter ausbauen können.
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