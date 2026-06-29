WM-Rekord! Neuer überholt gleich zwei DFB-Legenden

Kurz vor der WM hatte Neuer erst sein Comeback im DFB-Dress bestätigt und damit Oliver Baumann, Torhüter bei Ilzer-Klub TSG Hoffenheim, auf die Bank verdrängt. In der Gruppenphase stand Routinier Neuer in allen drei Partien zwischen den Pfosten und auch im Sechszehntelfinale gegen Paraguay (hier im Liveticker) vertraut Bundestrainer Julian Nagelsmann natürlich auf den Bayern-Schlussmann.