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Eltern in Gewahrsam

15 Monate alte Zwillinge in Frankreich verdurstet

Ausland
29.06.2026 20:51
Zwei kleine Mädchen sind in Frankreich wegen Wassermangel verstorben.
Zwei kleine Mädchen sind in Frankreich wegen Wassermangel verstorben.(Bild: Krone-Collage/APA/BARBARA GINDL/stockadobe)
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Von krone.at

In Nordfrankreich sind aufgrund der Hitze erst 15 Monate alte Zwillinge gestorben. Die beiden Mädchen wurden in ihrem Zimmer tot aufgefunden. Den Grund für ihren Tod gab die Polizei mit Wassermangel an. Die Eltern befinden sich in Gewahrsam.

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Die beiden Mädchen seien mittags tot in ihren Betten in Beuvrages bei Valenciennes entdeckt worden, die Eltern alarmierten den Rettungsdienst, wie die AFP berichtet. Besonders grausam: Die Zwillinge sollen sich bereits im Zustand der Leichenstarre befunden haben.

Vier weitere Kinder des Paares im Alter zwischen drei und sechs Jahren seien ebenfalls dehydriert in ein Krankenhaus gebracht worden, eines davon per Rettungshubschrauber. 

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Die Eltern kamen in Polizeigewahrsam. Die Hintergründe sind noch vollkommen unklar. Nachbarn erzählten, die Familie sei erst vor zwei Monaten in den Ort gezogen und sei unauffällig gewesen. Die Eltern sollen den Sozialbehörden nicht bekannt gewesen sein.

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