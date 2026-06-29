Deutsche hoffen: Endet heute eine WM-Horror-Serie?

Deutschland hofft vor dem Sechzehntelfinal-Duell gegen Paraguay (heute ab 22.30 Uhr – hier im Liveticker) auf das Ende einer WM-Horror-Serie. Denn seit dem Triumph im WM-Finale 2014 gegen Argentinien gab es für die DFB-Auswahl kein WM-Match ohne Gegentor mehr.
Nach der Niederlage im finalen Gruppenspiel gegen Ecuador (1:2) sind die Sorgenfalten bei vielen DFB-Fans und Experten wieder größer geworden. Viele befürchten gar schon ein blamables Sechzehntelfinal-Aus gegen Paraguay.
Wird Defensive stabiler?
Bundestrainer Julian Nagelsmann und sein Team hingegen blicken optimistischer auf den Start der Playoff-Phase. Vor allem hofft man, dass die Defensive dieses Mal ohne Makel bleibt.
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Denn seit dem WM-Finale 2014 gegen Argentinien (1:0 nach Verlängerung) hat das DFB-Team in keiner seiner folgenden neun WM-Partien den Kasten sauber gehalten und immer mindestens einen Gegentreffer hinnehmen müssen. Mal sehen, ob sich das heute ändert.
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