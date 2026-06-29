Herrenloser Rucksack löste große Suchaktion aus

Eine große Suchaktion gab es am Montag in Vorderthiersee im Tiroler Bezirk Kufstein. Auslöser dafür waren ein herrenloser Rucksack und ein Handtuch beim Strandbad Ost. Von dem Besitzer bzw. der Besitzerin fehlt bisher jede Spur.
Entdeckt wurde der herrenlose Rucksack sowie das Handtuch am Montag gegen 8 Uhr im Bereich der Liegeflächen beim Strandbad Ost in Vorderthiersee von einer Frau. „Nachdem die Gegenstände nach einer Stunde immer noch am selben Ort gelegen hatten, ohne dass sich eine Person in der Nähe aufhielt, verständigte die Frau die Polizei“, heißt es von den Ermittlern.
Wie die Beamten durch mehrere Befragungen herausfinden konnten, dürfte der Rucksack schon seit Sonntagnachmittag an derselben Stelle gelegen haben.
Zeugen gesucht
„Aufgrund dieser Umstände wurde eine Suchaktion gestartet.“ Daran beteiligt waren zwei Spürhunde der Polizei, die Wasserrettung Kufstein sowie der Wasserdienst der Feuerwehr Kirchbichl. Die Suchaktion verlief jedoch ohne Erfolg, „es konnte nicht gefunden werden, das auf einen Unglücksfall hindeutet“.
Die Polizei bittet nun Zeugen um etwaige Hinweise: 059133/7210
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.