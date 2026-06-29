Herrenloser Rucksack löste große Suchaktion aus

Entdeckt wurde der herrenlose Rucksack sowie das Handtuch am Montag gegen 8 Uhr im Bereich der Liegeflächen beim Strandbad Ost in Vorderthiersee von einer Frau. „Nachdem die Gegenstände nach einer Stunde immer noch am selben Ort gelegen hatten, ohne dass sich eine Person in der Nähe aufhielt, verständigte die Frau die Polizei“, heißt es von den Ermittlern.