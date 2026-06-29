Offiziell: Robert Lewandowski wechselt in die USA

Torjäger Robert Lewandowski wechselt in die USA zu Chicago Fire. Der polnische Fußball-Teamspieler unterschreibt einen Vertrag bis zum Ende der Saison 2027/28, teilte der Klub aus der Major League Soccer am Montag mit.
Voraussetzung sei jetzt nur noch ein Visum. Der Vertrag des 37-jährigen Stürmers beim FC Barcelona läuft am Monatsende aus. Lewandowski ist in Chicago einer der sogenannten Designated Players und darf damit deutlich mehr Geld verdienen als seine Teamkollegen.
„Seine Verpflichtung unterstreicht unseren Anspruch, um Titel zu kämpfen, und hebt die Maßstäbe für den Verein auf ein Niveau, das dieser Stadt würdig ist“, sagte Gregg Berhalter. Der frühere US-Nationaltrainer ist in Chicago Cheftrainer und Sportdirektor in Personalunion. „Wir können es kaum erwarten, mit ihm zu arbeiten und Chicago aus erster Hand erleben zu lassen, warum er zu den angesehensten Sportikonen der Welt gehört.“
Lewandowski spielte zwölf Jahre in der deutschen Bundesliga, wurde zehnmal Meister und siebenmal Torschützenkönig. Zunächst war er von 2010 bis 2014 für Borussia Dortmund im Einsatz, anschließend bis 2022 für Bayern München, ehe er nach Barcelona wechselte. Mit den Bayern gewann er 2020 die Champions League, im Bayern-Trikot wurde er 2020 und 2021 auch zum FIFA-Weltfußballer gewählt.
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