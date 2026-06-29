Schon wieder neuer Hitze-Rekord in Österreich

Höchstwerte am Dienstag wieder im Osten

Am Dienstag steht uns in Österreich der vorerst letzte extreme Hitzetag bevor. Im Westen ziehen dann bereits erste Gewitterwolken auf, es kann besonders im Bergland heftige Regenschauer geben. Im Osten hingegen bleibt uns die Hitze noch ein wenig länger erhalten, die Temperaturen sollen wieder Höchstwerte von bis zu 37 Grad erreichen.