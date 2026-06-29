Schon wieder neuer Hitze-Rekord in Österreich

Am Montag wurden in Österreich schon wieder neue Hitzerekorde aufgestellt. Besonders hohe Temperaturen wurden in Niederösterreich gemessen: In Bad Deutsch-Altenburg kletterten die Höchstwerte auf unglaubliche 40,1 Grad!
Das Schwitzen scheint in Österreich derzeit kein Ende zu nehmen. Im Osten des Landes wurde bisher mit 40,1 Grad die absolute Juni-Höchsttemperatur gemessen. Damit übertrafen die Temperaturen am Montag auch die am vergangenen Wochenende gemessenen Hitzerekorde. Dieser wurde am Samstag mit 38,6 Grad aufgestellt.
39 Grad in Wien
Auch in der Landeshauptstadt wurde es zum Wochenbeginn heiß. In Wien wurden 39 Grad gemessen, während es im Wald- und im Innviertel teils heftig gewitterte.
Kühler in Bregenz
Die kühlste Landeshauptstadt war Bregenz: Dort wurde es „nur“ 29,7 Grad warm, es wurde also ein Temperaturunterschied von fast 10 Grad zur Landeshauptstadt gemessen.
Höchstwerte am Dienstag wieder im Osten
Am Dienstag steht uns in Österreich der vorerst letzte extreme Hitzetag bevor. Im Westen ziehen dann bereits erste Gewitterwolken auf, es kann besonders im Bergland heftige Regenschauer geben. Im Osten hingegen bleibt uns die Hitze noch ein wenig länger erhalten, die Temperaturen sollen wieder Höchstwerte von bis zu 37 Grad erreichen.
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