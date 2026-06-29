Matchball-Drama um Paris-Finalistin in Wimbledon

Maya Chwalinska ist am Montag nach einem Sturzdrama in der ersten Runde von Wimbledon ausgeschieden. Dabei lag die Polin, die in Paris als erst zweite Qualifikantin überhaupt das Endspiel eines Grand Slams erreicht hatte, gegen die Thailänderin Mananchaya Sawangkaew lange auf Siegkurs. Herren-Topfavorit Jannik Sinner dagegen kam bei seinem Sturz glimpflicher davon.