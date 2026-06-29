WAC-Talent zu Austria Wien, St. Etienne will Ballo

Die Transferphase beim WAC bleibt heiß, die „Krone“ hat die Infos: Thierno Ballo stieg wieder ins Training ein, steht aber vorm Abgang. Das sagt Coach Thomas Silberberger nun über Fitz, Prelec und Co! Zudem ist jetzt ein ehemaliger Admira-Schützling von „Silbi“ ein Thema. Ein Verteidiger könnte eine Weile ausfallen und ein Talent wechselt zur Austria Wien.