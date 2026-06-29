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WAC-Talent zu Austria Wien, St. Etienne will Ballo

Fußball National
29.06.2026 22:15
Ballo (re.).
Ballo (re.).(Bild: GEPA)
Porträt von Claudio Trevisan
Von Claudio Trevisan

Die Transferphase beim WAC bleibt heiß, die „Krone“ hat die Infos: Thierno Ballo stieg wieder ins Training ein, steht aber vorm Abgang. Das sagt Coach Thomas Silberberger nun über Fitz, Prelec und Co! Zudem ist jetzt ein ehemaliger Admira-Schützling von „Silbi“ ein Thema. Ein Verteidiger könnte eine Weile ausfallen und ein Talent wechselt zur Austria Wien. 

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Der WAC trotzt weiter der Hitze. Nach dem 2:0 über Nyiregyhaza (Ung) am Samstag wartet am Dienstag (17.30) in Lavamünd der serbische Erstligist Zeleznicar Pancevo.

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