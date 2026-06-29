WAC-Talent zu Austria Wien, St. Etienne will Ballo

Die Transferphase beim WAC bleibt heiß, die „Krone“ hat die Infos: Thierno Ballo stieg wieder ins Training ein, steht aber vorm Abgang. Das sagt Coach Thomas Silberberger nun über Fitz, Prelec und Co! Zudem ist jetzt ein ehemaliger Admira-Schützling von „Silbi“ ein Thema. Ein Verteidiger könnte eine Weile ausfallen und ein Talent wechselt zur Austria Wien.
Der WAC trotzt weiter der Hitze. Nach dem 2:0 über Nyiregyhaza (Ung) am Samstag wartet am Dienstag (17.30) in Lavamünd der serbische Erstligist Zeleznicar Pancevo.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.