Schlechtes Omen! Schwede leitet Österreich–Spiel

Grund: Von den beiden bisherigen Länderspielen unter Leitung des 37-jährigen Schweden hat das ÖFB-Team noch keines gewonnen. Im September 2020 setzte es in Klagenfurt ein 2:3 gegen Rumänien. Unter Ralf Rangnick verpassten die Österreicher im November 2024 durch ein 1:1 gegen Slowenien in Wien ebenfalls in der Nations League den Aufstieg.