Zu viel Zucker bei Mutter und Kind

Ausgrenzung vermeiden

Vor allem sehr junge Diabetiker benötigen in den Betreuungseinrichtungen oft Unterstützung der Pädagogen, etwa in Form von Erinnerungen, Rücksicht auf Messungen, Hilfe bei einfachen Rechenvorgängen der Insulinpumpe. Durch die neue Regelung im Schulunterrichtsgesetz (§66b SchUG) wurde die medizinische Hilfestellung durch Lehrpersonal definiert. Somit bewegen sie sich dabei nicht mehr im rechtsfreien Raum. Viele kranke Schüler fühlen sich dennoch ausgeschlossen, etwa wenn sie zum Messen oder Spritzen aus der Klasse geschickt werden. „Grundsätzlich können auch diabetische Kinder an allen schulischen Unternehmungen, wie Wandertage, Ausflüge, Sport, teilnehmen. Dies erfordert eine intensive Kommunikation zwischen Kind, Eltern, Lehr- und Betreuungspersonal “, so Prof. Hofer.