„Krone“-Leser watschen Opposition ab

Mit weit mehr als 2000 Kommentaren war die Kontroverse über das Kopftuchverbot zwischen der Regierung und der Opposition das Top-Thema der vergangenen Tage. Wie berichtet, plant die türkis-blaue Bundesregierung als Integrationsmaßnahme ein österreichweites Kopftuchverbot an Volksschulen. Um diese Maßnahme in den Verfassungsrang heben zu können, werden jedoch auch die Stimmen der SPÖ oder der NEOS benötigt. Die SPÖ will dem Verbot nicht zustimmen und auch die NEOS sind hierbei noch unsicher. „Krone“-Leser fordern indes „weniger Aufgeregtheit“ in dieser Sache und fürchten, dass weitere Streiterein vorprogrammiert sind.