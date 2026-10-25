Mitmachen beim großen „Krone“-Österreich-Quiz!

Gleich vorweg: Publikumsjoker sind ausdrücklich erlaubt! Holen Sie sich gerne die Familie dazu, denn gemeinsam rätselt es sich am schönsten. Ob Geschichte, Geografie oder kleine Kuriositäten aus den Bundesländern: Bei unserem Quiz ist für jeden etwas dabei. Lassen Sie sich überraschen, vielleicht lernen Sie sogar noch das eine oder andere dazu. Es lohnt sich, versprochen!



