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Zum Nationalfeiertag

Mitmachen beim großen „Krone“-Österreich-Quiz!

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25.10.2026 11:58
Wie gut kennen Sie unser Land? Jetzt mitraten und mit der Community teilen!
Wie gut kennen Sie unser Land? Jetzt mitraten und mit der Community teilen!(Bild: Daniel Ingold)
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Sind Sie ein Rot-Weiß-Rot-Profi? Dann wird es Zeit, das schwarz auf weiß zu beweisen! Anlässlich unseres Nationalfeiertags haben wir ein Quiz zusammengestellt, das Sie quer durch unser Land führt. So viel sei verraten: Dabei kommen auch echte Kennerinnen und Kenner ins Grübeln. Stellen Sie Ihr Österreich-Wissen auf die Probe!

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Gleich vorweg: Publikumsjoker sind ausdrücklich erlaubt! Holen Sie sich gerne die Familie dazu, denn gemeinsam rätselt es sich am schönsten. Ob Geschichte, Geografie oder kleine Kuriositäten aus den Bundesländern: Bei unserem Quiz ist für jeden etwas dabei. Lassen Sie sich überraschen, vielleicht lernen Sie sogar noch das eine oder andere dazu. Es lohnt sich, versprochen!

Haben Sie alles gewusst?
Wie viele Fragen konnten Sie richtig beantworten? Schreiben Sie uns Ihr Ergebnis in die Kommentare und vergleichen Sie sich mit den anderen Leserinnen und Lesern. Wir freuen uns auf Ihre Antworten und wünschen einen schönen Nationalfeiertag!

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