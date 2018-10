„Zu viele Intrigen“: Kern schmeißt alles hin!

Kern will Tagespolitik nicht vom „Muppetbalkon“ kommentieren

Was seine persönliche Zukunft angeht, liebäugelte Kern mit einer Unternehmensgründung. Details nannte er aber nicht. Er habe immer gesagt, kein Berufspolitiker sein zu wollen, so Kern. „Ich freue mich, mein Leben zurückzubekommen und den Weg in Wirtschaft und Unternehmertum zurückzugehen.“ Das Projekt einer „europäischen Einigung der progressiven Kräfte“ will Kern als sein „Herzensanliegen“ auch als Privatperson weiter fördern. Es brauche in Europa neue Bündnisse von Sozialdemokraten, Liberalen, Grünen sowie mit Politikern wie Emanuel Macron und Alexis Tsipras, um den Aufstieg der Kräfte am rechten Rand zu verhindern. Aber zur Tagespolitik werde er „definitiv nicht vom Muppetbalkon“ Stellung nehmen, versicherte Kern.