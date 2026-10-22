Braucht Infrastruktur eine analoge Notbremse?

Unsere heutige Debatte kommt von „Krone“-Leser „mauzl01“: Für ihn stellt sich die Frage ob es in kritischen Infrastrukturbereichen eine „analoge Bremse“ geben soll, um Hacker- oder KI-Angriffen und Datenraub entgegenzuwirken. Daher unsere Frage: Brauchen kritische Infrastrukturen und Ministerien eine analoge Notbremse?