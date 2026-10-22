Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Die Stimme Österreichs

Braucht Infrastruktur eine analoge Notbremse?

Community
22.10.2026 14:05
Durch KI-Entwicklungen ergeben sich neue Gefahren für digital gespeicherte sensible Daten.
Durch KI-Entwicklungen ergeben sich neue Gefahren für digital gespeicherte sensible Daten.(Bild: InfiniteFlow - stock.adobe.com)
Porträt von Community
Von Community

Unsere heutige Debatte kommt von „Krone“-Leser „mauzl01“: Für ihn stellt sich die Frage ob es in kritischen Infrastrukturbereichen eine „analoge Bremse“ geben soll, um Hacker- oder KI-Angriffen und Datenraub entgegenzuwirken. Daher unsere Frage: Brauchen kritische Infrastrukturen und Ministerien eine analoge Notbremse?

Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Wie soll mit den Gefahren des digitalen Raumes in sensiblen Bereichen umgegangen werden? Diskutieren Sie jetzt in unserem neuen Debattenbereich mit und tauschen Sie sich mit anderen Leserinnen und Lesern aus:

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Community
22.10.2026 14:05
Loading

krone.tv

Elias Becker und Henry Samuel bei den Vienna Awards for Fashion and Lifestyle
Vienna Awards
Nepo-Babys im Blitzlicht: Fluch oder Segen?
Folge von Donnerstag
Heute heißt es: Setzen und trotzdem aktiv werden
Message Macht Medien
Elmayer über Kickl im ORF: „Primitives Benehmen“
Folge von Mittwoch
Von Schule zu Schule: Philipp bringt Bewegung rein
Der Cast von „Der perfekte Urlaub“ bei der Österreich-Premiere in Wien
Lügen in der Liebe?
M‘Barek: „Vertrauen ist ein wichtiges Fundament“
Mehr Forum
Länger einkaufen?
Das sagen die Leser zu längeren Öffnungszeiten!
Diskutieren Sie mit!
Wie viel Geld geben Sie für Ihre Hobbys aus?
Diskutieren Sie mit!
KI: Gefahr oder Chance für die Arbeitswelt?
Die Stimme Österreichs
Bedingte Strafen oder gemeinnützige Arbeit?
Die Stimme Österreichs
Alaba für Udinese Calcio: Der richtige Weg?
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Niederösterreich
Züge kollidierten in Bahnhof, Autos in Flammen
112.042 mal gelesen
Großeinsatz im Verschubbahnhof Kledering: Nach der Kollision mehrerer Güterwaggons brach ein ...
Niederösterreich
Ukraine-Pensionen: Hohe Rückzahlungen gefordert
101.149 mal gelesen
Krone Plus Logo
Streit um ukrainische Pensionen: Hunderte Flüchtlinge sollen Einkünfte aus ihrer Heimat nicht ...
Ski Nordisch
„So viel erreicht“: Kraft gibt Trennung bekannt
97.680 mal gelesen
Stefan Kraft wechselt den Ausrüster.
Wirtschaft
Neues Gesetz könnte Diesel um 95 Cent verteuern
1359 mal kommentiert
Tanken könnte auf lange Sicht noch teurer werden, warnt die WKÖ. 
Wien
Mega-Demo droht heute Wien komplett lahmzulegen
975 mal kommentiert
Wegen einer Großdemo am Donnerstag warnt der ÖAMTC vor massiven Staus und Verkehrsbehinderungen ...
Wien
Bizarr: Im Schanigarten ein ganzes Kalb gegrillt
889 mal kommentiert
Ein nicht alltäglicher Anblick: In einem Schanigarten im 2. Bezirk brutzelte ein ganzes Kalb.
Mehr Community
Diskutieren Sie mit!
Arzttermine: Wie lange müssen Sie warten?
Diskutieren Sie mit!
Haben Frauen einen anderen Humor als Männer?
Hand aufs Herz
Wenn KI beim Flirten hilft: Ist das Schummeln?
Die Stimme Österreichs
Engagieren Sie sich ehrenamtlich?
Die Stimme Österreichs
Ist Ihnen die Herkunft bei Tiefkühlgemüse wichtig?
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf