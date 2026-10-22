Braucht Infrastruktur eine analoge Notbremse?

Unsere heutige Debatte kommt von „Krone“-Leser „mauzl01“: Für ihn stellt sich die Frage ob es in kritischen Infrastrukturbereichen eine „analoge Bremse“ geben soll, um Hacker- oder KI-Angriffen und Datenraub entgegenzuwirken. Daher unsere Frage: Brauchen kritische Infrastrukturen und Ministerien eine analoge Notbremse?
Wie soll mit den Gefahren des digitalen Raumes in sensiblen Bereichen umgegangen werden? Diskutieren Sie jetzt in unserem neuen Debattenbereich mit und tauschen Sie sich mit anderen Leserinnen und Lesern aus: