ÖVP: „Kein Basar wie in rot-schwarzer Regierung“

Eigentlich wollte Rendi-Wagner den Montag dazu nützen, ein Hauptthema für ihre Inthronisierung am kommenden Samstag öffentlich aufzubereiten. So forderte die SPÖ-Chefin längere Gehaltsvorrückungen für Frauen in Karenz, mehr Geld für Überstunden in Teilzeit und eine Frauen-Mindestpension. Die Idee: Als erste Frau an der SPÖ-Spitze will sie am Parteitag auf Frauenthemen setzen.