Minidrohne bewegt das 40-Fache ihres Gewichts

Forscher der Stanford University und der Ecole Polytechnique Federale de Lausanne haben eine Minidrohne entwickelt, die das 40-Fache ihres Gewichts bewegen kann. In die Luft hebt die Drohne „FlyCroTug“ ihre Last nicht, stattdessen sucht sie sich einen Haltepunkt am Boden und bewegt das gewünschte Objekt mitteils Mini-Seilwinde, Haken und Saugnäpfen. Im Video ist zu sehen, wie die 100 Gramm schwere Minidrohne so eine Tür öffnen kann. Die Idee sei skalierbar, glauben die Forscher. Prinzipiell könnte man also auch größere Varianten bauen. Das Problem ist die Flugzeit: Bei der Mini-Variante ist derzeit nach fünf Minuten Schluss, für viele Aufgaben ist das schlicht zu wenig.