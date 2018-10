„Hitman 2“: Agent 47 präsentiert die Einsatzorte

Am 13. November erscheint „Hitman 2“ für PC, PS4 und Xbox One. Rechtzeitig vor der Veröffentlichung präsentieren die Entwickler die vielen Einsatzorte in aller Welt, an denen Agent 47 seinem Handwerk nachgeht. Von Neuseeland über Indien und die USA bis auf eine eisige Insel führt den Assassinen sein neuestes Abenteuer, bei dem man sich vom episodischen Erzählformat des Vorgängers verabschiedet hat.