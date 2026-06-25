68-Jähriger verletzte seine Frau lebensgefährlich

Der Vorfall ereignete sich laut Polizeidirektion Steiermark am Mittwoch gegen 19.45 Uhr in einer Wohnung in Niederwölz. Nachbarn wurden auf die Auseinandersetzung aufmerksam und kamen der 66-jährigen Frau zu Hilfe. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand steht der 68-Jährige im Verdacht, auf seine Lebensgefährtin eingestochen zu haben und sie dabei lebensgefährlich verletzt zu haben.