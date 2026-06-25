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Blutige Messerattacke

68-Jähriger verletzte seine Frau lebensgefährlich

Steiermark
25.06.2026 07:51
Rettungseinsatz Mittwochabend in Oberwölz in der Steiermark (Symbolbild).
Rettungseinsatz Mittwochabend in Oberwölz in der Steiermark (Symbolbild).(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

In Niederwölz (Bezirk Murau) in der Steiermark soll ein 68-Jähriger am Mittwochabend seine 66-jährige Lebensgefährtin attackiert und dabei lebensgefährlich verletzt haben. Nach der Tat dürfte der Mann in suizidaler Absicht von einem Balkon gesprungen sein. Beide wurden in Krankenhäuser eingeliefert.

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Der Vorfall ereignete sich laut Polizeidirektion Steiermark am Mittwoch gegen 19.45 Uhr in einer Wohnung in Niederwölz. Nachbarn wurden auf die Auseinandersetzung aufmerksam und kamen der 66-jährigen Frau zu Hilfe. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand steht der 68-Jährige im Verdacht, auf seine Lebensgefährtin eingestochen zu haben und sie dabei lebensgefährlich verletzt zu haben.

Vom Balkon gesprungen
Nach der Tat dürfte der Mann in suizidaler Absicht von einem Balkon gesprungen sein. Dabei zog er sich multiple Verletzungen zu. Sowohl die Frau als auch der Mann wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Die Ermittlungen zu den genauen Umständen des Vorfalls dauern an.

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Berichte über (mögliche) Suizide können bei Personen, die sich in einer Krise befinden, die Situation verschlimmern. Österreichweit gibt es Anlaufstellen, die Rat und Unterstützung im Krisenfall anbieten.

Wenn Sie oder eine Ihnen nahestehende Person sich in einer psychischen Ausnahmesituation befinden oder von Suizidgedanken betroffen sind, wenden Sie sich bitte an die Telefonseelsorge unter der Telefonnummer 142. Weitere Krisentelefone und Notrufnummern finden Sie HIER.

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