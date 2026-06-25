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Wie Sophie gerade in Sandalen und Kleid überzeugt

Royals
25.06.2026 08:00
Herzogin Sophie von Edinburgh beweist einmal mehr ihr Gespür für sommerliche Eleganz. Bei ihrem ...
Herzogin Sophie von Edinburgh beweist einmal mehr ihr Gespür für sommerliche Eleganz. Bei ihrem Besuch auf der Kanalinsel Jersey begeisterte die Ehefrau von Prinz Edward in einem luftigen rosa-weißen Kleid von Lexy London, das perfekt zur entspannten Sommerstimmung passte.(Bild: APA-Images / PA / Ben Birchall)
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Herzogin Sophie von Edinburgh beweist aktuell, warum sie längst als heimliche Stilikone der Royals gilt. Bei ihrem Auftritt auf der Kanalinsel Jersey zeigt die Ehefrau von Prinz Edward, wie mühelos moderner Sommer-Chic funktionieren kann – ganz ohne große Inszenierung, dafür mit umso mehr Gespür für zeitlose Eleganz.

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Beim Empfang im Government House erschien die Duchess in einem luftigen, rosa-weißen Kleid von Lexy London, das wie gemacht schien für den sonnigen Inselbesuch. Der Look wirkte leicht, feminin und unaufgeregt stilvoll – genau jene Mischung, die Sophies Modeauftritte derzeit so erfolgreich macht.

Besonders auffällig ist dabei ihre Fähigkeit, Luxus und Alltagstauglichkeit perfekt zu kombinieren. Statt auf komplett neue Designerstücke zu setzen, griff sie bewusst auf bekannte Favoriten zurück.

Mit ihren frischen Sommerlooks und ihrer sympathischen Art beweist Herzogin Sophie einmal mehr, ...
Mit ihren frischen Sommerlooks und ihrer sympathischen Art beweist Herzogin Sophie einmal mehr, warum sie zu den beliebtesten Mitgliedern des britischen Königshauses zählt.(Bild: APA-Images / PA / Ben Birchall)
Herzogin Sophie von Edinburgh liefert den perfekten Sommer-Look: Am ersten Tag ihres Besuches ...
Herzogin Sophie von Edinburgh liefert den perfekten Sommer-Look: Am ersten Tag ihres Besuches ein blaues Kimono-Kleid mit Blumenmuster.(Bild: APA-Images / PA / Ben Birchall)

Lässiger Touch mit Sandalen
Ihre Espadrille-Sandalen von Jimmy Choo, die sie auch zu einem blauen Kimono-Kleid kombinierte, verliehen dem Outfit eine entspannte Note, die ideal zum sommerlichen Setting passte. Die locker ins Haar geschobene Sonnenbrille sorgte zusätzlich für einen modernen, fast lässigen Touch, während dezenter Schmuck das Gesamtbild elegant abrundete.

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Genau dieser Stil macht Sophie so nahbar und gleichzeitig so inspirierend. Ihre Looks wirken nicht überladen oder geschniegelt, sondern authentisch und tragbar – ein Ansatz, der in der heutigen Modewelt immer mehr an Bedeutung gewinnt. Sie setzt damit auf einen Trend, der weg von reiner Luxusshow und hin zu bewusst zusammengestellten, nachhaltigen Outfits führt.

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