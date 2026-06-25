Wie Sophie gerade in Sandalen und Kleid überzeugt

Genau dieser Stil macht Sophie so nahbar und gleichzeitig so inspirierend. Ihre Looks wirken nicht überladen oder geschniegelt, sondern authentisch und tragbar – ein Ansatz, der in der heutigen Modewelt immer mehr an Bedeutung gewinnt. Sie setzt damit auf einen Trend, der weg von reiner Luxusshow und hin zu bewusst zusammengestellten, nachhaltigen Outfits führt.