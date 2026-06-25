Hörls Offenheit lässt tief in die Politik blicken

Aber der Zillertaler konterte diesbezüglich auf seine Art: „Die FPÖ versucht einmal mehr, von ihrer Verantwortungslosigkeit abzulenken. Während andere Parteien verhandelt und gearbeitet haben, hat sich der Möchte-Doch-Nicht-Kanzler Kickl mit seiner Partei aus jeder konstruktiven Mitarbeit verabschiedet. Und ja, ich habe damals deutlich gemacht, dass die Umsetzung der Mehrwertsteuersenkung als Teil der Entlastungsmaßnahmen handwerklich schlecht gemacht war. Nachdem sie aber Teil eines größeren Gesamtpakets war, habe ich sie mitgetragen. Mit dem Finger auf mich zu zeigen, ändert nichts daran, dass die FPÖ selbst keinen besseren Beitrag geleistet hat.“