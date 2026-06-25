Trauer überschattet das Duell der Torjäger-Titanen

Boston brennt auf das Duell der Goalgetter-Titanen – können Norwegens top gestartete Wikinger um Erling Haaland nach zwei Siegen auch dem heißen WM-Mitfavoriten Frankreich um Kylian Mbappe, der ebenfalls mit zwei Erfolgen gestartet ist, den Gruppensieg entreißen? Beide Stürmer-Raketen, die auf Nationalteamebene erstmals aufeinandertreffen, sind mit je vier Treffern furios ins Turnier gestartet und haben sich für den Kampf um die Krone des WM-Schützenkönigs angemeldet.