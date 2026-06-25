Trauer überschattet das Duell der Torjäger-Titanen

In Boston kämpfen die Rekord-Torschützen von Frankreich und Norwegen um den Gruppensieg. Einer der „Feldherren“ aber wird dem Gipfel fernbleiben.
Boston brennt auf das Duell der Goalgetter-Titanen – können Norwegens top gestartete Wikinger um Erling Haaland nach zwei Siegen auch dem heißen WM-Mitfavoriten Frankreich um Kylian Mbappe, der ebenfalls mit zwei Erfolgen gestartet ist, den Gruppensieg entreißen? Beide Stürmer-Raketen, die auf Nationalteamebene erstmals aufeinandertreffen, sind mit je vier Treffern furios ins Turnier gestartet und haben sich für den Kampf um die Krone des WM-Schützenkönigs angemeldet.
Beide sind die Rekord-Torschützen ihrer Länder: Mbappe, der bereits einmal Weltmeister war, hält bei 60 Treffern für Frankreich, WM-Debütant Haaland traf 59-mal für Norwegen. Von den vier Duellen auf Klubebene gingen drei an Mbappe.
Deschamps reiste ab
Aber das Duell ist überschattet von einem Trauerfall: Frankreich muss auf Teamchef Deschamps verzichten. „Didier muss den Tod seiner Mutter verkraften. Er wird nach Frankreich zurückkehren, um an der Beerdigung teilzunehmen“, so der französische Verband. Angesichts dessen würden viele Fans Deschamps das WM-Triple (nach 1998 als Spieler und 2018 als Coach) wünschen, ehe er nach der WM Berichten zufolge von Zinedine Zidane als Teamchef abgelöst wird.
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