Nichte geschlagen: „Ich wollte sie nur beschützen“

45-Jähriger fühlte sich für die Nichte verantwortlich

„Es stimmt, Frau Rat“, versuchte der Angeklagte vor Gericht erst gar nicht, um den heißen Brei herumzureden. Er habe ihr zwei „Watschen“ gegeben. Aber nicht aus dem Grund, dass er nicht gewollt habe, dass sie sich mit Burschen treffe, wie Richterin und Staatsanwältin vielleicht vermuteten. „Ich weiß, dass zwei von ihnen der Drogenszene angehören. Wir haben in Kufstein ja ein Problem mit Suchtgift – und ich wollte als Onkel meine Nichte einfach beschützen“, erklärte der vierfache Familienvater.