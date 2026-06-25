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Deutlich spürbar

Erneut Erdbeben unweit von Supervulkan bei Neapel

Ausland
25.06.2026 08:33
Das Gebiet rund um die süditalienische Großstadt Neapel ist am Donnerstag von einem Erdbeben ...
Das Gebiet rund um die süditalienische Großstadt Neapel ist am Donnerstag von einem Erdbeben erschüttert worden.(Bild: figurniysergey.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Das Gebiet rund um die süditalienische Großstadt Neapel ist in der Nacht auf Donnerstag von einem Erdbeben erschüttert worden. 

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Nach Angaben des Nationalen Instituts für Geophysik und Vulkanologie erreichte der Erdstoß eine Stärke von 3,6 und ereignete sich um 4.17 Uhr in den Phlegräischen Feldern, einem sogenannten Supervulkan.

Bereits knapp 24 Stunden zuvor hatten die Behörden in der Region mehrere leichte Erdbeben registriert.

Erschütterungen auch in Neapel
Die Erschütterung war auch in Neapel deutlich zu spüren, insbesondere in höheren Stockwerken sowie in den Vierteln der Stadt, die unmittelbar an das Gebiet der Phlegräischen Felder im Westen angrenzen. Berichte über Verletzte oder größere Schäden gab es zunächst nicht.

Die Phlegräischen Felder – ein Gebiet mit hoher vulkanischer Aktivität – werden seit geraumer ...
Die Phlegräischen Felder – ein Gebiet mit hoher vulkanischer Aktivität – werden seit geraumer Zeit von zahlreichen kleinen sowie teils auch stärkeren Erdbeben heimgesucht. Sie sind Europas größter aktiver Supervulkan.(Bild: Stefano Tammaro - stock.adobe.com)

In Neapel und der näheren Umgebung leben etwa drei Millionen Menschen. Die Großstadt liegt am Fuße des Vulkans Vesuv, der mit den Phlegräischen Feldern keine Verbindung hat

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