Erneut Erdbeben unweit von Supervulkan bei Neapel

Erschütterungen auch in Neapel

Die Erschütterung war auch in Neapel deutlich zu spüren, insbesondere in höheren Stockwerken sowie in den Vierteln der Stadt, die unmittelbar an das Gebiet der Phlegräischen Felder im Westen angrenzen. Berichte über Verletzte oder größere Schäden gab es zunächst nicht.