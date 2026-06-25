Deutlich spürbar
Erneut Erdbeben unweit von Supervulkan bei Neapel
Das Gebiet rund um die süditalienische Großstadt Neapel ist in der Nacht auf Donnerstag von einem Erdbeben erschüttert worden.
Nach Angaben des Nationalen Instituts für Geophysik und Vulkanologie erreichte der Erdstoß eine Stärke von 3,6 und ereignete sich um 4.17 Uhr in den Phlegräischen Feldern, einem sogenannten Supervulkan.
Bereits knapp 24 Stunden zuvor hatten die Behörden in der Region mehrere leichte Erdbeben registriert.
Erschütterungen auch in Neapel
Die Erschütterung war auch in Neapel deutlich zu spüren, insbesondere in höheren Stockwerken sowie in den Vierteln der Stadt, die unmittelbar an das Gebiet der Phlegräischen Felder im Westen angrenzen. Berichte über Verletzte oder größere Schäden gab es zunächst nicht.
In Neapel und der näheren Umgebung leben etwa drei Millionen Menschen. Die Großstadt liegt am Fuße des Vulkans Vesuv, der mit den Phlegräischen Feldern keine Verbindung hat
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