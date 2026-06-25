Weltmeister-Duell: „Platz eins liegt nur an uns“

„Es liegt nur an uns“

Bilbao-Abwehrchef Aymeric Laporte sagt klar: „Uruguay will sicher weiterkommen, aber wir wollen die Gruppe als Erster abschließen. Das ist unsere große Ambition. Und es liegt nur an uns!“ „Vielleicht hat uns der Schreck gegen Kap Verde in Alarmbereitschaft versetzt“, sagte Verteidiger Marc Cucurella, der für 55 Millionen Euro von Chelsea zu Real Madrid wechselt, „uns ist klar geworden, dass wir in jedem Spiel zu 100 Prozent konzentriert sein müssen.“