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Geheimnis gelüftet

Ältester Ski-Star liebt österreichisches Model

Ski Alpin
25.06.2026 07:07
Christof Innerhofer liebt ein österreichisches Model.
Christof Innerhofer liebt ein österreichisches Model.(Bild: Krone KREATIV/GEPA pictures, instagram.com/melaniegattringer)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Er ist künftig der älteste Athlet im Ski-Weltcup und liebt ein österreichisches Model! Der 41-jährige Südtiroler Christof Innerhofer hat das Geheimnis um seine neue Freundin gelüftet.

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Im Jänner hatte Innerhofer bereits verraten, frisch verliebt zu sein. Damals wollte er den Namen seiner Herzdame aber noch nicht preisgeben und kündigte lediglich an: „Es wird der Tag kommen, wo ich den Namen und ein Foto von meiner wunderbaren Freundin veröffentlichen werde.“

„LOVE“-Trend
Nun ist dieser Moment gekommen: Melanie Gattringer heißt sie. Ein österreichisches Model. Sie veröffentlichte nach einem gemeinsamen Hochzeitsbesuch ein Instagram-Video, in dem sie beim viralen „LOVE“-Trend ihren Partner heimlich filmte. Innerhofer bemerkt zunächst nichts, lächelt seine Freundin aber immer wieder verliebt an.

Der Italiener kommentierte den Clip mit einem Augenzwinkern in seiner Story: „Wenn deine Freundin einen Plan hat und du keine Ahnung hast, worum es eigentlich geht. Bis dir klar wird, dass es nur um die Liebe ging.“ Unter dem Video schrieb er: „So glücklich, dich zu haben.“

Miss und Model aus Österreich
Die 32-jährige Gattringer begann bereits mit 14 Jahren ihre Modelkarriere, wurde 2014 zur Miss Mühlviertel gewählt und belegte später Rang zwei bei der Miss-Oberösterreich- sowie Platz vier bei der Miss-Austria-Wahl. Außerdem war sie unter anderem als Grid-Girl beim Formel-1-Rennen in Spielberg im Einsatz.

21. Weltcup-Saison für Innerhofer
Innerhofer hingegen hat sportlich noch lange nicht genug. Der 41-Jährige geht im kommenden Winter bereits in seine 21. Weltcup-Saison und ist nach dem Karriereende von Adrien Théaux nun der älteste Athlet im Ski-Zirkus.

Innerhofer unterschrieb erst kürzlich einen Vertrag bei Ausrüster HEAD.
Innerhofer unterschrieb erst kürzlich einen Vertrag bei Ausrüster HEAD.(Bild: HEAD)
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Mit drei Top-10-Platzierungen in der vergangenen Saison bewies der Italiener, dass mit ihm weiterhin zu rechnen ist. In seiner Karriere gewann er WM-Gold, WM-Silber und WM-Bronze (2011) sowie Olympia-Silber und Olympia-Bronze (2014). Dazu kommen zehn Weltcupsiege und 34 Podestplätze.

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