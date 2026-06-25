Sogar Messi tauschte mit ihm schon das Trikot

„Die Spieler werden vergöttert“

Und das ist der Traum von der Sensation, vom Aufstieg in das 1/16-Finale. Dafür muss Donnerstag gegen die Elfenbeinküste am Donnerstag aber ein Sieg her. Heidler, der als Stürmer im deutschen Duisburg fast Fußball-Profi geworden wäre, sagt: „Natürlich wird das schwer, die Elfenbeinküste ist ein starkes Team. Aber Curacao hat viel Herz. Und das Schöne beim Fußball ist, dass nichts unmöglich ist. Die Spieler, die her absolut vergöttert werden, haben eine breite Brust.“