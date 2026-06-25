Kaulitz packt pikante Liebes-Details über Klum aus

„Müssen auch mal raus aus dem Schlafzimmer“

Und dann plauderte Kaulitz aus, dass er und Klum sich die erste Zeit nach dem Kennenlernen komplett von der Außenwelt abgeschottet hätten. „Wir konnten es so zwei, drei Wochen geheim halten und dann haben wir natürlich irgendwann gesagt: ,Jetzt müssen wir aus dem Schlafzimmer auch mal raus und wollen mal etwas essen gehen.‘ Und dann war es natürlich sofort in der Zeitung“, schilderte Tom.