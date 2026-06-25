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„Von Null auf Hundert“

Kaulitz packt pikante Liebes-Details über Klum aus

Society International
25.06.2026 08:09
Heidi Klum und Tom Kaulitz sind seit 2018 glücklich. Jetzt plauderte der Tokio-Hotel-Star über ...
Heidi Klum und Tom Kaulitz sind seit 2018 glücklich. Jetzt plauderte der Tokio-Hotel-Star über die stürmischen Anfänge ihrer Beziehung und verrät pikante Liebes-Details.(Bild: Viennareport)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ihre Liebe sorgt seit Jahren für Schlagzeilen, doch jetzt plauderte Tom Kaulitz intime Details über das Kennenlernen mit Heidi Klum aus und verriet, wie stürmisch die Beziehung zu seiner heutigen Ehefrau vor acht Jahren wirklich begann.

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Es war ein Moment, der sein Leben für immer verändern sollte: Jener Moment, als Tom Kaulitz zum ersten Mal Heidi Klum kennenlernte. Im Interview mit dem MagentaTV-Format „Bestbesetzung“ verriet der 36-Jährige Moderator Johannes B. Kerner allerdings, dass er sich nicht mehr daran erinnern könne, wie seine Mutter auf die Liebes-News regiert habe.

„Es war ganz toll“
Dafür sei ihm die Reaktion seines besten Freundes bis heute im Gedächtnis geblieben, schmunzelte Kaulitz. „Dem habe ich direkt nach der ersten oder zweiten Nacht geschrieben: ,Du wirst es nicht glauben, aber ich habe jetzt folgende Frau kennengelernt, und es war ganz toll und ich bin auf Wolke sieben‘.“

Tom Kaulitz war sofort hin und weg von Heidi Klum.
Tom Kaulitz war sofort hin und weg von Heidi Klum.(Bild: AFP/JULIE SEBADELHA)

Sein Freund habe daraufhin „nur Herzen geschickt“ und habe geantwortet: „Ich will alles wissen. Ich kann es gar nicht fassen. Wie toll!“

„Müssen auch mal raus aus dem Schlafzimmer“
Und dann plauderte Kaulitz aus, dass er und Klum sich die erste Zeit nach dem Kennenlernen komplett von der Außenwelt abgeschottet hätten. „Wir konnten es so zwei, drei Wochen geheim halten und dann haben wir natürlich irgendwann gesagt: ,Jetzt müssen wir aus dem Schlafzimmer auch mal raus und wollen mal etwas essen gehen.‘ Und dann war es natürlich sofort in der Zeitung“, schilderte Tom.

So stürmisch die Romanze anfing, sei es nicht nur ihm, sondern auch Klum von Anfang an klar gewesen, dass es sich nicht um eine flüchtige Affäre handelt. „Bei Heidi und mir war es wirklich von Null auf Hundert“, erinnerte sich Kaulitz nun zurück. „Wir haben uns kennengelernt und gefühlt zwei Wochen später sind wir zusammengezogen. Ein Jahr später haben wir geheiratet.“

Klum-Kids bei Heiratsantrag eingebunden
Auch in das Familienleben war Kaulitz schnell eingebunden, wie seine Anekdote zum Heiratsantrag zu Weihnachten beweist. Er habe für diesen Moment Klums vier Kinder bewusst einbezogen, schilderte er: „Wir haben das Frühstück vorbereitet, dann habe ich alle zusammengetrommelt und den Ring auf das Tablett gelegt. Es war total schön und eine große Überraschung.“

Heidi Klum und Tom Kaulitz sind seit 2019 verheiratet. Dass es mehr als nur eine flüchtige ...
Heidi Klum und Tom Kaulitz sind seit 2019 verheiratet. Dass es mehr als nur eine flüchtige Affäre ist, das sei ihnen beiden von Anfang an klar gewesen, erklärte der Musiker jetzt.(Bild: AFP/ANTONIN THUILLIER)

In seine Rolle als Stiefvater sei er dank eigener Erfahrungen schnell hineingewachsen. Denn auch er habe einen Stiefvater gehabt, weshalb er wisse, worauf es bei dieser Rolle ankomme, erklärte Kaulitz. Denn als Jugendlicher benötige man keine strenge Vaterfigur, sondern möchte „eher eine männliche Figur haben, von der man ein, zwei Tipps mitnehmen kann und die man vor allem mag“.

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DAS macht Tom sonntags mit Heidi im Bett
Wohl ein guter Ansatz, denn mittlerweile ist die Patchwork-Familie Klum-Kaulitz ein perfekt eingespieltes Team, zu dem auch Toms Zwillingsbruder Bill Kaulitz gehört. Der wohnt nämlich nur 15 Minuten entfernt von Heidi, Tom und den Kids. „Im Prinzip spielt sich unser ganzes Leben zwischen unseren beiden Häusern und im Garten ab“, schmunzelte Tom abschließend. Und verriet noch, wie er den Sonntag am liebsten beginnt: gemeinsam mit Heidi im Bett beim Fußball schauen!

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