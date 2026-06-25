Ein Trick? Davies-Update von Kanada-Coach Marsch

Eine hartnäckige Muskelverletzung hatte den 25-Jährigen bisher außer Gefecht gesetzt. Ein bitterer Schlag für die Kanadier, die ihren Superstar bei der WM gut brauchen könnten. Umso größer war die Erwartung vor dem Match gegen die Eidgenossen, in dem Davies wieder im Kader stand und von Marsch im Vorfeld noch Einsatzminuten in Aussicht gestellt bekommen hatte.