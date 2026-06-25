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Rätsel um Bayern-Star

Ein Trick? Davies-Update von Kanada-Coach Marsch

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
25.06.2026 08:09
Kann Alphonso Davies im Sechzehntelfinale eingreifen?
Kann Alphonso Davies im Sechzehntelfinale eingreifen?(Bild: EPA/BOB FRID)
Porträt von David Hofer
Von David Hofer

Wann kann Kanada wieder auf die Dienste seines Superstars Alphonso Davies bauen? Nachdem Teamchef Jesse Marsch im abschließenden Gruppenspiel gegen die Schweiz (1:2) wieder auf den Bayern-Kicker verzichtet hat, hat er nun ein Update gegeben. 

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„Alphonso war noch nicht bereit“, erklärte Marsch nach der Niederlage gegen die Schweiz, die Co-Gastgeber Kanada doch noch den Gruppensieg gekostet hatte. Zuvor war erwartet worden, dass der ehemalige Salzburg-Trainer den Bayern-Kicker zumindest in der Schlussphase einwechseln würde. 

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Eine hartnäckige Muskelverletzung hatte den 25-Jährigen bisher außer Gefecht gesetzt. Ein bitterer Schlag für die Kanadier, die ihren Superstar bei der WM gut brauchen könnten. Umso größer war die Erwartung vor dem Match gegen die Eidgenossen, in dem Davies wieder im Kader stand und von Marsch im Vorfeld noch Einsatzminuten in Aussicht gestellt bekommen hatte. 

Alles nur ein Ablenkungsmanöver?
Ein bewusster Schachzug des Kanada-Trainers, wie er verrät: „Ich habe ihn als Ablenkungsmanöver eingesetzt. Er hätte heute ohnehin nicht gespielt“, so Marsch. Trotz aller Finten mussten sich die WM-Gastgeber geschlagen geben und damit auch den zweiten Platz in der Gruppe hinnehmen. 

Jesse Marsch
Jesse Marsch(Bild: AP/Tony Gutierrez)

Im Sechzehntelfinale ist man aber dennoch dabei und trifft dort am Sonntag auf das Überraschungsteam aus Südafrika. Davies könnte dabei seinen ersten Auftritt bekommen. „Ich glaube, dass er für das nächste Spiel bereit ist“, erklärt Marsch nach dem Schweiz-Match. Mal sehen, ob es erneut nur Taktik ist ... 

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