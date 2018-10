„Rainbow Six Siege“: Elite-Cops im Geisterhaus

In immer mehr Spielen gibt es anlässlich des US-Gruselfeiertags Halloween zeitlich begrenzte Events, so auch in Ubisofts Taktikshooter „Rainbow Six Siege“. Im Halloween-Event erforschen die Spieler eine Woche lang ein Geisterhaus, in dem sich fünf Angreifer und fünf Verteidiger gegenüberstehen. Stimmige Halloween-Skins für die Kämpfer und eine überarbeitete Gruselversion der beliebten Map „The House“ sollen die Spieler dabei das Fürchten lehren. Laufen soll die Aktion bis 31. Oktober.