Lenovo lässt User Smartphones selbst reparieren

In einer Zeit, in der Smartphones immer schwerer zu reparieren sind, lässt der chinesische PC-Riese Lenovo mit seiner Handymarke Motorola mit einem ungewöhnlichen Schritt aufhorchen. Die Firma will gemeinsam mit dem Reparaturexperten iFixIt Reparatur-Kits anbieten, mit denen die Kunden selbst Hand anlegen können, wenn ein Display- oder Akkutausch notwendig ist.