Uber will Fahrzeugflotte in London elektrifizieren

Der US-Fahrdienst Uber setzt in London künftig ausschließlich auf E-Autos. Bis zum Jahr 2025 sollen die 45.000 Uber-Fahrer in der britischen Hauptstadt nur noch elektrisch unterwegs sein, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Der Umstieg auf E-Autos soll demnach ab Anfang kommenden Jahres durch einen Aufpreis für Fahrten von umgerechnet 17 Euro-Cent pro Meile (rund 1,6 Kilometer) finanziert werden.