Battle Royale mit Zauberei statt Bleispritze

Der immense Erfolg der Battle-Royale-Games „PUBG“ und „Fortnite“ lockt immer mehr Spielestudios in das boomende Genre. Die neueste Idee: In „Spellbreak“ ballern sich die Spieler nicht wie in den meisten Rivalen mit Gewehren und Pistolen ab, sondern werfen mit Zaubersprüchen um sich, bis nur mehr einer übrig ist. Dank elf verschiedenen Magie-Arten und verheerenden Kombos sollte sich das ziemlich abwechslungsreich spielen. Wie gut „Spellbreak“ wirklich wird, muss sich allerdings erst zeigen. Derzeit steht das Spiel nur in einer Alpha-Version bereit. Bis der Titel fertig ist, dürfte es noch eine ganze Weile dauern.