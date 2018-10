Wenn Nahrungsmittel krank machen

Laktoseintoleranz (Milchzuckerunverträglichkeit)

In Österreich sind etwa 20 Prozent der Erwachsenen betroffen. Ursache ist ein Enzymmangel (Laktase). Dabei gelangt Milchzucker in unverdaubarer Form in den Dickdarm. Es kommt zu Blähungen, Bauchschmerzen oder Durchfall. Die Therapie erfolgt einerseits durch Diät, indem man alle Lebensmittel, die Milchzucker enthalten, meidet oder auf laktosereduzierte bzw. laktosefreie Produkte zurückgreift. Andererseits gibt es die Möglichkeit, das Enzym Laktase zu ersetzen.