Infiniti Black S: Tolle Turbos nehmen Gas & Strom

Dual-Hybrid-Antriebs-Konzept wie in der Formel 1

Der starke Infiniti ist in nur zwölf Monaten in Zusammenarbeit mit dem „Renault Sport Formula One Team“ entstanden. Seine Antriebseinheit gewinnt Energie auf zwei Arten zurück. Zum einen quasi klassisch über eine „Motor-Generator-Einheit“, den Antriebs-Elektromotor, der beim Bremsen rekuperiert. Zum anderen aber zusätzlich mit zwei weiteren „Motor-Generator-Einheiten“ (MGU-H, motor generator unit - heat), die aus der Hitze der Abgase Strom für die „elektrischen Turbolader“ generieren. Damit wird Strom sowohl beim Bremsen wie beim Beschleunigen erzeugt, der dann in einer zentralen 4,4-kWh-Batterie im Heck gespeichert wird.