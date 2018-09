Die Abwehr sitzt im Darm

Deshalb ist es so wichtig, den Darm gesund zu erhalten. Falsche Ernährung ist das Hauptübel bei Verdauungsproblemen. Vor allem wirken sich zu viele tierische Fette und Eiweiß, hoher Fleisch- und Wurstkonsum, Zucker und Weißmehlprodukte, Fast Food, ballaststoffarmes Essen und chemische Nahrungsmittelzusätze negativ aus. Außerdem haben manche Medikamente (Antibiotika!), Schadstoffe in der Nahrung und Umweltgifte ungünstigen Einfluss. Ebenso belastende Effekte auf das Nervensystem im Darm haben hastiges Essen und vor allem Stress. Besteht dieser längere Zeit, verändert sich die Darmflora, was wiederum Folgen auf die gesamte Gesundheit haben kann.