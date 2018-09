Ist Ihr Herz wirklich gesund?

Knapp ein Viertel der Befragten gab an, sich am meisten vor Krebs zu fürchten, gefolgt von Alzheimer (18 Prozent), Schlaganfall (15,1 Prozent) und Herzinfarkt (7,9 Prozent). Sorgen über Herzklappenerkrankungen gaben lediglich 1,6 Prozent an. Herzinfarkt sind drei Viertel der Teilnehmer bekannt, -stillstand etwas mehr als einem Drittel (36,9 Prozent). Alarmierende 93 Prozent kennen den Begriff Aortenklappenstenose nicht, obwohl es die häufigste der Herzklappenerkrankungen ist. Aus diesem Grund soll nun eine Arzt-Patienten-Plattform das Bewusstsein dafür erhöhen. Univ.-Prof. Dr. Christian Hengstenberg, Leiter der Kardiologie am Wiener AKH sowie Univ.-Prof. Dr. Otmar Pachinger vom österreichischen Herzfonds unterstützen die Initiative.