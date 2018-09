Mercedes EQC: Daimlers erster Zukunfts-Elektriker

Am schönsten nachts

Heck und Seitenansicht sind klar Mercedes mit einer leichten Erinnerung an Porsche an der Hinteransicht. Auffallend ist die LED-Leiste als Verbindung zwischen den Heckleuchten. Die auf futuristisch gebürstete Front ist jedoch etwas gewöhnungsbedürftig und will so gar nicht zu dem Design passen, bei dem Daimler inzwischen bei den konventionellen Autos gelandet ist. Sogar Exterieur-Design-Chef Robert Lesnik gesteht ein, dass ihm die Hinteransicht des EQC besser gefällt. Stimmiger wirkt das Ganze, wenn als Lackfarbe Schwarz gewählt wird.