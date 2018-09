Stopp dem Gefäßverschluss!

Die Krankheit sollte also so früh wie möglich erkannt werden. „Die Primärdiagnose funktioniert über eine spezielle Blutdruckmessung am Bein mittels Dopplersonographie. Gemessen wird der Unterschied zwischen dem Blutdruck am Arm und am Bein. Weiters erfolgt eine Angiographie“, erklärt Dr. Puschmann. Im Rahmen dieser Untersuchung kann auch die Verengung entfernt und ein Stent eingesetzt werden, um das Gefäß offen zu halten. Auch eine Ballondehnung der verengten Arterie wird mitunter gemacht.