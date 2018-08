„Daemon X Machina“ bringt brachiale Mech-Action

Nintendo hat auf der Gamescom in Köln neue Bilder aus seinem brachialen Mech-Actionspiel „Daemon X Machina“ gezeigt. Im neuen Trailer gibt es spektakuläre Kämpfe zu sehen, die Anime-Fans womöglich ein wenig an den Klassiker „Neon Genesis Evangelion“ erinnern. Wann genau „Daemon X Machina“ 2019 erscheint, ist noch nicht bekannt. Es soll sich bisherigen Angaben zufolge aber sowohl an Single- als auch Multiplayer-Freunde richten.