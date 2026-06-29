Drama vor ÖFB-Hit: Spanien-Star muss unters Messer

Rückschlag für Spanien kurz vor dem Sechzehntelfinale gegen Österreich am Donnerstag (21 Uhr)! Rodri, der Ballon-d’Or-Sieger von 2024, muss operiert werden. Das berichtet die „Daily Mail“.
Laut dem Bericht der Briten handelt es sich um eine nicht näher bekannte Verletzung, wegen der der 30-jährige Mittelfeld-Motor von Manchester City gleich nach der WM unters Messer muss.
Verletzungssorgen
Dazu kommt: Auch die beiden Flügelspieler Nico Williams und Yeremy Pino hatten sich bei 1:0 gegen Uruguay verletzt.
Rodri hatte in den vergangenen Jahren immer wieder mit Verletzungen und Fitnessproblemen zu kämpfen. Vor knapp zwei Jahren zog er sich bereits eine schwere Kreuzbandverletzung zu.
Bislang absolvierte Spaniens Kapitän alle drei WM-Spiele – nur beim 0:0 gegen die Kap Verden nahm ihn Trainer Luis de la Fuente drei Minuten vor dem Abpfiff vom Platz.
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