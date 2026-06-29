Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Alles zur Fußball WM 2026 auf einen Blick
zum Special
Torvideos Spielplan Wettmeisterschaft

Auch Flügelspieler out

Drama vor ÖFB-Hit: Spanien-Star muss unters Messer

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
29.06.2026 23:55
Rodri und Lamine Yamal
Rodri und Lamine Yamal(Bild: AP/Erik S.Lesser)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Rückschlag für Spanien kurz vor dem Sechzehntelfinale gegen Österreich am Donnerstag (21 Uhr)! Rodri, der Ballon-d’Or-Sieger von 2024, muss operiert werden. Das berichtet die „Daily Mail“. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Laut dem Bericht der Briten handelt es sich um eine nicht näher bekannte Verletzung, wegen der der 30-jährige Mittelfeld-Motor von Manchester City gleich nach der WM unters Messer muss.

Nico Williams
Nico Williams(Bild: AP)

Verletzungssorgen
Dazu kommt: Auch die beiden Flügelspieler Nico Williams und Yeremy Pino hatten sich bei 1:0 gegen Uruguay verletzt. 

Rodri hatte in den vergangenen Jahren immer wieder mit Verletzungen und Fitnessproblemen zu kämpfen. Vor knapp zwei Jahren zog er sich bereits eine schwere Kreuzbandverletzung zu.

Lesen Sie auch:
Luis de la Fuente
Möglicher ÖFB-Gegner
„Enormer Schmerz!“ Verletzungssorgen bei Spanien
27.06.2026
Frage des Tages
WM: Haben wir auch gegen Spanien eine Chance?
29.06.2026

Bislang absolvierte Spaniens Kapitän alle drei WM-Spiele – nur beim 0:0 gegen die Kap Verden nahm ihn Trainer Luis de la Fuente drei Minuten vor dem Abpfiff vom Platz.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
29.06.2026 23:55
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

WM-Torvideos

WM-Highlights
Gastgeber im Achtelfinale – ganz Kanada steht Kopf
WM-Highlights
Einmal Hölle und zurück – Österreich ist weiter!
WM-Highlights
Nur 0:0 – Portugal verpasst Erfolg und Gruppensieg
WM-Highlights
Kroatien zittert sich gegen Ghana in K.o.-Phase!
WM-Highlights
Pflichtaufgabe erfüllt – England besiegt Panama
Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Alkofahrt: Ex-Minister Hofer ist Führerschein los
272.386 mal gelesen
Norbert Hofer musste seinen Führerschein abgeben und sagt: „Ich habe so einen Fehler noch nie ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Drama! Thriller! Wahnsinn! Österreich steigt auf
186.617 mal gelesen
Ein unglaubliches Spiel, das unglaublichen Jubel hervorrief: Österreich steht im ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Auch Algerien ärgerte sich über Mahrez‘ Treffer
155.783 mal gelesen
Für sein spätes Tor musste sich Riyad Mahrez (l.) auch von den eigenen Mitspielern etwas ...
Steiermark
KPÖ-Triumph in Graz: Mit 36 Prozent haushoch voran
2428 mal kommentiert
Burgenland
Hofer drohen jetzt ernste persönliche Konsequenzen
1257 mal kommentiert
Hofer ist ein leidenschaftlicher Pilot.
Ausland
6 Tote in Mutter-Kind-Heim: Es ging ums Sorgerecht
1219 mal kommentiert
In diesem Mutter-Kind-Heim in Deutschland kam es am Montag zu einer Bluttat.
Mehr FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
WM im Ticker
LIVE: Verlängerung! Deutsche müssen weiter zittern
Auch Flügelspieler out
Drama vor ÖFB-Hit: Spanien-Star muss unters Messer
Dank seines Treffers
Jetzt ist Havertz auf einer Stufe mit Beckenbauer!
Verlängerung vermieden
Brasilien-Zittersieg? Klartext von Carlo Ancelotti
Warten seit 12 Jahren
Wahnsinn! Deutsche WM-Horror-Serie geht weiter

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf