Jetzt ist Havertz auf einer Stufe mit Beckenbauer!

Dennoch erzielte er seine fünf Tore bei Weltmeisterschaften gleich in seinen ersten 10 von 18 Partien – er brauchte also „nur“ vier mehr als Havertz. Seinen letzten Treffer auf höchstem Niveau erzielte er am 14. Juni 1970 im Endrunden-Viertelfinale gegen England, als man sich nach 0:2-Rückstand noch in die Verlängerung rettete und dann 3:2 gewann.