Jetzt ist Havertz auf einer Stufe mit Beckenbauer!

5 aus 6, eine Bilanz, die sich sehen lassen kann – Kai Havertz hat mit dem Treffer zum 1:1 gegen Paraguay in seinem erst sechsten Spiel bei einer Fußball-Weltmeisterschaft sein bereits fünftes Tor geschossen und damit in der ewigen Erfolgsbilanz des deutschen Fußballs zu einem der legendärsten Fußballer des Landes aufgeschlossen …
Nein, falsch geraten – es geht nicht um den ebenfalls bei fünf Weltmeisterschafts-Toren haltenden Lukas Podolski, bei allem Respekt für seine Karriere, sondern um Franz Beckenbauer.
Der im Jänner 2024 verstorbene „Kaiser“ war als Weltklasse-Kicker nicht nur für zahlreiche nationale und internationale Titel des FC Bayern in führender Rolle mitverantwortlich, sondern u.a. für den deutschen Weltmeister-Titel 1974 und den deutschen EM-Titel 1972.
Beckenbauer war nicht einmal Offensivspieler
Freilich: Während Havertz als Offensiv-Allrounder schon von der Position auf dem Feld her das Tore-Schießen ins Stammbuch geschrieben ist, war Beckenbauer als Mittelfeldspieler und später Libero nicht unbedingt als Goalgetter eingeplant.
Dennoch erzielte er seine fünf Tore bei Weltmeisterschaften gleich in seinen ersten 10 von 18 Partien – er brauchte also „nur“ vier mehr als Havertz. Seinen letzten Treffer auf höchstem Niveau erzielte er am 14. Juni 1970 im Endrunden-Viertelfinale gegen England, als man sich nach 0:2-Rückstand noch in die Verlängerung rettete und dann 3:2 gewann.
Havertz schoss seine Tore bisher jeweils im Doppelpack: Zwei bei der 2002er-Weltmeisterschaft gegen Costa Rica (4:2) und zwei zuletzt gegen Curacao (7:1) …
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