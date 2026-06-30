„Mir fehlen die Worte!“ VAR lässt Deutsche toben

Eine Entscheidung, die bei den Deutschen für Fassungslosigkeit sorgte. Auf dem Platz konnten es Nagelsmann und seine Schützlinge nicht glauben. „In der Premier League würden sie sich bei so etwas schlapp lachen“, echauffierte sich auch ZDF-Kommentator Oliver Schmidt. Schiedsrichter-Experte Kinhöfer sah eine zu harte Entscheidung und hätte den Treffer zählen lassen: „Mir fehlen die Worte“, schüttelte er den Kopf.