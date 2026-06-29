Brasilien-Zittersieg? Klartext von Carlo Ancelotti

Brasilien hat das früheste Aus bei einer Fußball-Weltmeisterschaft seit 36 Jahren gerade noch verhindert und Japan mit 2:1 geschlagen. Der erlösende Treffer fiel dabei erst in der Nachspielzeit. Trainer Carlo Ancelotti zeigt sich dennoch zufrieden.
In der Nachspielzeit schaffte der Favorit aus Südamerika – nachdem man zunächst 0:1 in Rückstand geraten war und erst nach der Pause den Ausgleich erzielt hatte, doch noch den Siegestreffer. Der eingewechselte Martinelli traf nach idealem Pass von Guimaraes (95.).
Erleichterung bei den Fans der „Selecao“ und durchaus auch Kritik von Experten für den Zittersieg von WM-Mitavorit Brasilien. Trainer-Ikone Ancelotti hingegen zeigte sich zufrieden mit seinem Team.
„Sieg war verdient“
„Das war unser komplettestes Spiel bisher. Wir wollten von Anfang an Druck machen, wir wollten gewinnen. Wir hatten in der ersten Halbzeit Probleme, weil Japan gut verteidigt hat. Wir haben dann einen Gegentreffer kassiert, haben aber nicht die Geduld verloren, einfach weitergespielt. Ich denke, der Sieg war verdient“, sagte Ancelotti, der den späten Siegtreffer fast schon stoisch zur Kenntnis nahm.
Brasilien gewann damit auch das fünfte Duell mit einer asiatischen Mannschaft bei einer WM-Endrunde und trifft am Sonntag (22 Uhr – im sportkrone.at-Liveticker) in East Rutherford/New Jersey auf den Sieger der Dienstag-Partie Elfenbeinküste gegen Norwegen. Japan muss nach seiner achten WM-Teilnahme weiter auf den ersten Sieg in einem K.o.-Spiel warten.
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