Brasilien-Zittersieg? Klartext von Carlo Ancelotti

„Sieg war verdient“

„Das war unser komplettestes Spiel bisher. Wir wollten von Anfang an Druck machen, wir wollten gewinnen. Wir hatten in der ersten Halbzeit Probleme, weil Japan gut verteidigt hat. Wir haben dann einen Gegentreffer kassiert, haben aber nicht die Geduld verloren, einfach weitergespielt. Ich denke, der Sieg war verdient“, sagte Ancelotti, der den späten Siegtreffer fast schon stoisch zur Kenntnis nahm.