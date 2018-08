Diese Independent-Hits kommen auf die Switch

Nintendo hat am Rande der Gamescom ein großes Video veröffentlicht, in dem die Japaner aktuelle und in naher Zukunft erscheinende Games unabhängiger Entwickler (Independent-Games, kurz Indies) für ihre Switch-Konsole vorstellen. Und zwar eine ganze Menge: Insgesamt 20 Minuten lang können Switch-Spieler im Video in die Welt der Indie-Spiele abtauchen, darunter Titel wie das vielfach ausgezeichnete „Prison Architect“ oder der Bombast-Weltraum-Shooter „Everspace“.