„Bee Simulator“: Cooler Insektensimulator kommt!

In freier Natur werden sie ein immer seltenerer Anblick, dabei sind Pflanzen bestäubende und unsere Nahrungsversorgung sichernde Bienen von größter Wichtigkeit für die Natur. Ein Computerspiel will ihnen die Anerkennung zuteil werden lassen, die ihnen gebührt. Im „Bee Simulator“ lernen die Spieler ihr Leben aus der Bienenperspektive kennen, erhaschen Einblick in ihre Stöcke und kämpfen gegen Widersacher wie Wespen. Erscheinen soll der Insektensimulator noch im Herbst 2018 für den PC. Versionen für PS4, Switch und Xbox sind geplant.